Inscrições para Vagas Olímpicas da UFMS encerram hoje

Os estudantes que tiveram o desempenho reconhecido em olimpíadas de conhecimento podem ingressar em cursos de graduação na UFMS. Ao todo, são 104 vagas distribuídas na Cidade Universitária e nos nove campi. As inscrições estão abertas e encerram hoje, 10 de fevereiro.

O processo seletivo é novidade e oferece benefícios para os candidatos que participaram de olimpíadas do conhecimento, como as Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas, de História do Brasil, de Robótica, entre outras listadas no edital. Assim, os alunos não precisam prestar outro exame, como o Vestibular, por exemplo. “É vantagem para o aluno, pois não precisa realizar prova adicional, e para a Instituição, pois traz alunos de excelente qualidade para estudar aqui”, ressalta o diretor de Planejamento e Gestão Acadêmica da Pró-reitoria de Graduação, Anderson Viçoso de Araújo.

Podem participar do processo seletivo alunos que se destacaram em competições de conhecimento nos anos de 2020, 2021 e 2022. O interessado precisará anexar a documentação comprobatória de qualquer um dos eventos dos quais tenha participado.

As inscrições devem ser realizadas no portal Inscrição e o candidato ou candidata poderá indicar até três opções de curso de graduação que pretende ingressar, de acordo com as vagas disponíveis. A classificação dos candidatos será definida a partir da pontuação atribuída à participação na competição.

A publicação do resultado final está prevista para o dia 23 de fevereiro. A matrícula dos aprovados será realizada entre os dias 23 de fevereiro e 2 de março. Confira o edital.

*Com informações de Assessoria UFMS