Inspeções preventivas garantem segurança elétrica contra incêndios no Pantanal

Para evitar incêndios florestais no Pantanal, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS) inspeciona a rede de distribuição de energia em áreas rurais. Estas inspeções, parte das atividades preventivas prévias à estação seca, visam mitigar possíveis danos causados pelo fogo devido a problemas em redes danificadas ou mal conservadas.

Matias Gonsales, diretor de Gás, Energia e Mineração, destaca a importância da análise abrangente das vulnerabilidades das redes elétricas em áreas críticas do estado, considerando aspectos técnicos, sociais, ambientais e econômicos, incluindo a segurança das redes de transmissão e distribuição de energia. "Essa avaliação envolveu múltiplos aspectos técnicos, sociais, ambientais e econômicos. Incluindo a segurança de redes de transmissão e de distribuição de energia", afirma.

A fiscalização, realizada pela Câmara Técnica de Energia (Catene), abrangeu áreas rurais dos municípios de Aquidauana e Anastácio, considerados portais de entrada para o bioma pantaneiro. O processo envolveu reuniões com representantes da concessionária Energisa, entrevistas com proprietários rurais e inspeções para verificar as condições de conservação dos ativos de distribuição das redes e ramais.

A sensibilidade do ecossistema único do Pantanal requer uma preocupação constante com a segurança da distribuição rural de energia, dada a coexistência da fauna e flora com as estruturas elétricas.

*Com informações da Agems