Inspiração e orientação marcam estreia do novo programa da rádio CBN CG

No programa de estreia do CBN Você Mulher, deste sábado (20), a apresentadora Juliana Gambim conversou com a diretora técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha e com Tatiana Agnelli, empresária, proprietária da Tutti Costura Criativa. No bate-papo, elas falaram sobre os desafios do empreendedorismo feminino e da inspiração de uma história de sucesso.

Sandra Amarilha destacou o serviço do programa ‘Sebrae Delas’ como desenvolvedor de projetos de gestão. “Nosso foco é tornar o negócio feminino tão competitivo como qualquer outro”. Amarilha explicou como acessar o programa e o que está projetado para este ano.

Na conversa, a empresária Tatiana Agnelli contou como foi a sua trajetória de vida e a virada de chave para se dedicar integralmente à empresa. Em mais de 10 anos como empreendedora, Agnelli frisou a importância de investir em conhecimento de gestão, apoio profissional para o desenvolvimento do negócio e fortalecer parcerias para continuar crescendo. Acompanhe a entrevista completa.