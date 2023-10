Há 10 dias do conflito no Oriente Médio, os mercados financeiros sofrem a influência da instabilidade da guerra. Além do impacto no valor do petróleo no mundo, o investidor acompanha com expectativa a disponibilidade da commodity no mercado.

Segundo o colunista da CBN CG, João Soares, a situação chama atenção inclusive para a apreensão do investidor em busca de carteiras mais seguras, isso de acordo com o perfil de cada pessoa.