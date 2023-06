Instituições beneficentes comemoram vendas no Arraial de Santo Antônio

A 21ª edição do Arraial de Santo Antônio em Campo Grande está sendo uma opção para instituições beneficentes angariarem recursos para desenvolverem o trabalho. No total, são 38 barracas instaladas na Praça do Rádio Clube e cada espaço abriga representantes de uma instituição que realiza trabalhos assistenciais. Todo o dinheiro arrecadado fica para a entidade.

Conforme a Prefeitura de Campo Grande, as opções vão desde espetinhos, crepes, doces, arroz carreteiro, choripan, passando pelos tradicionais derivados do milho e quentão, os produtos são vendidos nas 38 barracas “Essas instituições presentes foram selecionadas por meio de edital. Nesse processo de seleção, seis entidades ficariam de fora, mas aí viemos com uma visita técnica e conseguimos contemplar todas. A prefeitura ofereceu toda a parte de estrutura para auxiliá-los a fim de que consigam excelentes resultados nas vendas e, consequentemente, mais recursos para manterem suas atividades, melhorarem e ampliarem seus atendimentos”, salientou a coordenadora-geral do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), Adir Diniz.

Na barraca do Instituto Causadores da Alegria, além de bebidas, quase 700 crepes e pastéis são vendidos todas as noites. O diretor-presidente do Instituto Causadores da Alegria, Fernando Eufigênio, detalhou que a instituição atende moradores de rua, crianças carentes, asilos, orfanatos e clínicas de reabilitação, além de 50 jovens de escolas públicas e de baixa renda com cursinho preparatório para Enem e vestibular, atendimento psicológico, atendimento jurídico, aulas de música de maneira totalmente gratuita, sendo a única contrapartida que os assistidos participem das ações que acontecem mensalmente, para que desenvolvam a consciência de que estão sendo ajudados e que devem ajudar outras pessoas também.

“As vendas estão ótimas. O Arraial de Santo Antônio de Campo Grande veio numa hora maravilhosa porque a gente paga aluguel, água, luz, colaboradores e o que a gente arrecadar aqui vai ser para manter o funcionamento de toda essa estrutura, bem como auxiliar esses jovens atendidos por nós”, comemorou.

O Recanto da Criança, entidade beneficente que atua na região norte da Capital, com sede no Bairro Campo Belo, oferece oficinas de balé, percussão, violão, capoeira e taekwondo, além de cursos de informática e tênis a 70 matriculados é uma das instituições participantes. Segundo a presidente, Julia Almeida, as vendas seguem em bom ritmo e os recursos angariados na festa já têm destino certo. “Esta é uma oportunidade que a prefeitura nos dá, de mostrarmos o Recanto da Criança para a sociedade, para que saibam que ela existe e arrecadarmos fundos, reforçarmos o caixa, porque o inverno está chegando e vamos utilizar esse dinheiro para comprar leite, pão e garantir o lanche das crianças”.

A 21° edição do Arraial de Santo Antônio é realizada pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura (Sectur) e Fundo de Apoio à Comunidade (FAC).

(*Com informações Prefeitura de Campo Grande)