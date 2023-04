Instituto Nelson Willians promove inserção de jovens ao mundo corporativo

Afim de democratizar e facilitar o acesso de jovens ao ambiente de trabalho corporativo, o escritório Nelson Willians, através do Instituto NW em Campo Grande, criou o projeto Potencialize, que está com inscrições abertas.

Podem participar jovens com idade entre 18 e 29 anos, que serão direcionados para um curso de capacitação profissional na área de Negociação, visando a inserção no mercado de trabalho. Em entrevista à CBN Campo Grande nesta manhã (18), o gerente de projetos sociais do Instituto Nelson Willians, William Ruiz, disse que serão mais de 20 horas de conteúdo entre encontros presenciais e remotos. Saiba mais na entrevista completa:

Para se inscrever é preciso ter cursado o ensino básico em escola pública e ser beneficiário em projetos e ações de organizações sociais. As inscrições seguem até 10 de abril pelo site do Instituto Nelson Willians (clique aqui para acessar).