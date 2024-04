Integrante do PCC morre em confronto com policiais em Dourados

Leandro Lourenço Gonçalves, 39 anos, conhecido como "Leandrinho do PCC", morreu na madrugada desta quinta-feira (11) após um confronto com policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) no Jardim Europa, em Dourados.

Segundo informações da Polícia Civil, Leandrinho estava em uma caminhonete roubada e já era alvo de investigação. Ao ser cercado, ele reagiu atirando contra os policiais.

Baleado, Leandrinho foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ele era membro da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) e, junto com comparsas, era suspeito de ter roubado pelo menos quatro veículos nos últimos dias em Dourados.

Investigações e histórico criminal

Após a recuperação de duas caminhonetes roubadas no Paraguai na madrugada de quarta-feira (10), policiais do SIG e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) receberam informações sobre outros veículos encomendados por receptadores no país vizinho. Com base nessas informações, os agentes do SIG passaram a monitorar possíveis alvos dos bandidos.

Com diversos antecedentes criminais, Leandro Lourenço Gonçalves estava foragido da Justiça. Em 2013, ele foi apontado como um dos envolvidos na morte de Marcelo Castro Perruquinho, assassinato que ocorreu dentro da Penitenciária Estadual de Dourados (PED) a mando de líderes da facção PCC. Na época, os presos chegaram a serrar grades e quebrar cadeados para chegar até a vítima.