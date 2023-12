Na coluna Cidadania e Sustentabilidade desta quinta-feira (21), Silvio Barros fez uma projeção do impacto da Inteligência Artifical no futuro. Segundo organizações especializadas, mais de 800 milhões de empregos serão substituídos por robótica no mundo até 2030, e certamente muitos deles estão no Brasil.

