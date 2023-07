Inteligência Artificial na Indústria Criativa

Tecnologia foi o tema da Coluna Mover desta sexta-feira (7). Melissa Tamaciro trouxe dicas de Inteligências Artificiais, que já estão em uso, e podem otimizar os trabalhos na indústria criativa. Se por um lado, as IAs podem implicar na diminuição de alguns postos de trabalho, ela também pode ser uma ferramenta poderosa para potencializar os resultados.

Alguns dos exemplos são:

SciSpace Copilot: Upload de materiais em PDF.

Transcrever mensagens de voz ou reuniões online automaticamente (tempo real).

Criar músicas inteiras com direitos autorais livres.

Separar instrumentos ou o vocal de uma música

Além da Mônica, assistente virtual do chat GPT, que é capaz de pegar um vídeo de 5 horas e identificar o conteúdo central, além de listar tópicos de acordo com a minutagem do vídeo.

Assista a coluna na íntegra: