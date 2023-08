Inteligência artificial pode facilitar dinâmica do consultório médico

De que forma a inteligência artificial impacta no trabalho do médico? O assunto foi tema da entrevista do cirurgião vascular, Edgard Nasser, no quadro Consultório CBN desta quarta-feira (23).

Na avaliação do médico, é fundamental que os profissionais estejam conectados às questões que envolvem tecnologia. “É preciso entender e pensar em estratégias para nos ajudar. A inteligência artificial facilita a dinâmica do consultório”, disse.

Ele acredita que a adoção de softwares e outras ferramentas, principalmente de gestão, contribui para otimizar o trabalho na área, assim, o profissional tende a dedicar menos tempo na organização de dados.

Confira na íntegra: