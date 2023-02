Inteligência emocional no trabalho: Hospital Regional oferta palestra sobre o tema

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) por meio da Diretoria de Ensino, Pesquisa e Qualidade Institucional e Núcleo de Educação Interprofissional em Saúde realiza na próxima quinta-feira (23) a palestra: Emoções: Como lidar com momentos difíceis?

Voltada aos profissionais do HRMS a conversa tem como objetivo desenvolver estratégias de regulação emocional levando em consideração o ambiente de trabalho. Os interessados terão duas opções de horário, sendo a primeira turma às 8 horas e a segunda às 14 horas, na Sala Jacarandá.

De acordo com a psicóloga do HRMS, Aleilsa Lima, a regulação emocional pode auxiliar o profissional a lidar melhor com momentos de conflitos nos relacionamentos interpessoais, com a pressão vivenciada no ambiente hospitalar e também com suas questões internas.

“É possível minimizar os impactos psicológicos, preservar a saúde mental e a qualidade das atividades e é claro, um ambiente de trabalho mais harmonioso pode aumentar a sensação de bem-estar”, explica Aleilsa.

Serão debatidos temas como a observação do seu próprio comportamento e reações, capacidade de reconhecer e nomear suas emoções, importância do autoconhecimento e estratégias de regulação emocional no ambiente de trabalho.

A palestra será ministrada pela psicóloga Aleilsa Lima que é mestra em psicologia e terapeuta cognitivo comportamental.

*Com informações da Assessoria de Comunicação da SES