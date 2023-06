Intenção de consumo cresce 2% entre campo-grandenses

Ainda na chamada zona negativa, abaixo de 100 pontos, a intenção de consumo das famílias campo-grandenses cresceu 2% neste mês de junho comparada a maio, conforme pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).



O índice ficou em 97,5 pontos, com crescimento concentrado especialmente entre as famílias que têm menor renda – até 10 salários mínimos.



“A queda da inflação repercute no poder de compra das famílias, porém, os juros altos e crédito caro comprometem a dinâmica”, avalia a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS, Regiane Dedé de Oliveira. “De acordo com a CNC, embora mais otimistas, o endividamento em nível elevado e os juros altos limitam a capacidade de consumo e os efeitos benéficos da maior renda disponível. Com isso, as vendas do varejo e dos serviços têm desacelerado”.



Dos indicativos que compõem o ICF, o único que apresentou queda neste mês de junho foi justamente o de compras a prazo, recuo de 1,1%. Apesar disso, o consumidor acha que é um bom momento para a compra de duráveis e avalia com mais otimismo o emprego atual.



“Uma conjuntura que mostra o consumidor mais disposto a comprar e a necessidade de redução no custo do crédito”, finaliza Regiane.

(* Com informações Fecomércio)