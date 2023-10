Intenção de consumo das famílias de Campo Grande aumentou em setembro

A pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) de Campo Grande registrou um novo aumento em setembro, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). No mês de setembro marcou 105,8 pontos, ante os 104,9 do mês anterior.

Dos sete indicadores apurados, apenas o de como está a situação do emprego atual apresentou índice negativo. Outro indicador como Perspectiva de Melhora Profissional, que sinaliza se o responsável financeiro pela família acredita que nos próximos seis meses terá alguma melhora profissional, também está positivo, com 59% dos entrevistados respondendo afirmativamente.

A economista da Federação de Comércio de Mato Grosso do Sul, Regiane Dedé de Oliveira, aponta que o aumento da intenção de consumo das famílias é um sinal positivo para a economia de Campo Grande. "Esse índice é de base 100, então acima de 100 pontos é satisfatório. Esperamos que essa tendência de aumento continue até dezembro, onde as pessoas tendem a consumir mais. Já tivemos um avanço significativo, onde, em maio, o índice marcava 95,5 pontos, e agora em setembro está marcando 105,8 pontos".

O índice de confiança dos empresários do comércio da capital também manteve o ritmo de crescimento pelo terceiro mês consecutivo, e marcou 116,5 pontos em setembro. Um aumento de três pontos, em comparação com o mês de agosto, que registrou 113,3 pontos. A pesquisa também foi divulgada pela CNC.

O empresário, Raphael Arruda, abriu um restaurante em um shopping na capital no final de 2022, e está confiante com o futuro e espera um crescimento das vendas no final deste ano. "Baseado no movimento que eu vejo no shopping, parece que o movimento aumentou. Os pais começaram a fazer às compras para o dia das crianças, então a expectativa para o final do ano são as melhores possíveis, aumentando o faturamento até dezembro. E a expectativa é abrir uma segunda unidade da minha loja no ano que vem, ou abrir outro empreendimento, mas continuando no ramo alimentício", destacou.