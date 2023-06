Nesta edição do CBN Agro, presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Alessandro Coelho, falou sobre a terceira edição do Interagro, que acontece de 22 a 24 de junho, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. O evento conta com painéis, debates e cases de sucesso; curso de pilotagem de drone e mais de 20 palestras com grandes nomes ligados ao setor.

Confira a entrevista completa: