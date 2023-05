Internos de Dois Irmãos têm oportunidade em fábrica de lingeries

Uma fábrica de lingeries está empregando, de forma remunerada, 35 internos da Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti. No total, 220 homens da unidade exercem atividades de reinserção social e econômica em diferentes frentes.

A fábrica, que chega a produzir mais de 40 mil peças por mês, está instalada em um barracão, com 170m², construído com recursos das penas de prestação pecuniária e do Conselho da Comunidade de Dois Irmãos do Buriti, e verbas próprias, com investimentos de R$ 55.454,58.

Para a oficialização da ocupação laboral dos internos na fábrica, foi firmado um convênio entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário e a empresa Carolina Paiva Lingerie na quinta-feira (25).

Dados apresentados pelo diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini, apontam que hoje são 216 convênios firmados para ocupação da mão de obra prisional em Mato Grosso do Sul, garantindo trabalho a 38% da massa carcerária.

"Quando entrei para trabalhar na Agepen, em 2005. eram pouco mais de 6 mil presos em todo o estado; hoje é o número que temos de internos trabalhando, e isso é possível graças a dedicação de heróis anônimos, que são os policiais penais, e também das parcerias que construímos, o que possibilita a transformação de vidas", disse o dirigente em discurso.

Proprietária da fábrica de lingeries, a empresária Cristiane Paiva ressaltou que a fábrica é a realização de um sonho. "Tem muita gente envolvida, estávamos no processo de adaptação e agora vamos trabalhar com a capacidade máxima", agradeceu.

"Podemos ajudar no processo de ressocialização, ao mesmo tempo em que temos inúmeros benefícios como empresa, além de termos mão de obra que muitas vezes falta lá fora", complementou o sócio Ailton Paiva.

Também participaram do evento o secretário Executivo de Justiça da Sejusp, Rafael Garcia Ribeiro; o Prefeito de Dois Irmãos do Buriti Wlademir de Souza Volk; a presidente do Conselho da Comunidade, Laudicéia Schirman, o diretor-geral da Polícia Penal, Creone da Conceição Batista, entre outros.

*Com informações de Governo do Estado