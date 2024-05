InterUEMS reúne acadêmicos em Cassilândia para a sétima edição dos jogos

Com o apoio daFundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) realiza a sétima edição dos Jogos InterUEMS, que acontece de 30 de maio a 2 de junho, em Cassilândia.

A cerimônia de abertura será na quinta-feira (30), no Ginásio Municipal de Esportes de Cassilândia, às 8 horas. A competição reúne nove Associações Atlética Acadêmicas da UEMS. Ao todo, serão nove modalidades disputadas: basquetebol, futsal, handebol, futebol society, sinuca, tênis de mesa, truco, voleibol e xadrez.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, o campeonato é uma oportunidade de promover a integração entre os estudantes, além de incentivar a prática esportiva. "Acreditamos que o esporte é um instrumento fundamental para o desenvolvimento social e humano, e estamos felizes em poder contribuir para a realização dessa competição", ressalta.

Em 2023, a atlética Canina, do câmpus de Paranaíba conquistou o título de campeã geral, com 109 pontos. A ADUS ficou em segundo lugar, com 92 pontos, seguida pela atlética Nórdica, de Medicina do câmpus de Campo Grande.

*Com informações da Fundesporte