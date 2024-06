Luíza Cardoso, da Climatempo, participou do CBN Agro deste sábado (1) e falou sobre o momento de neutralidade climática, marcada pela passagem do El Niño para La Niña. Falou também sobres as expectativas climáticas em Mato Grosso do Sul que deve contar com um inverno mais seco e com temperaturas mais altas que o normal.

Confira a entrevista completa: