Investimento de R$ 50 milhões reforça conexão entre municípios através da MS-245

O corredor vital para o transporte da produção agropecuária, a MS-245, está atualmente passando por um processo de aprimoramento com obras de pavimentação desde o início deste ano. Originando-se na BR-163, em Bandeirantes, esse empreendimento estratégico tem um investimento significativo de R$ 50,7 milhões.

Nesta fase inicial, uma extensão de 14,721 quilômetros da rodovia está sendo asfaltada, um marco de importância ímpar para a região. A verdadeira relevância reside na futura interligação das localidades de Bandeirantes, Camapuã e Ribas do Rio Pardo. Ao completar esta etapa das obras, a rota vital para a logística da região se consolidará, promovendo não apenas uma maior segurança, mas também uma notável eficiência no transporte de produtos, insumos e maquinário.

Com pouco mais de cinco meses de trabalho, cerca de 10% da tarefa total já foi executada. De acordo com a engenheira encarregada do projeto, Gisraine Monteiro, a instalação dos bueiros foi finalizada e aproximadamente 60% da terraplenagem já está completa. Paralelamente, estão em andamento os trabalhos de nivelamento em 13 quilômetros adicionais da estrada, além da construção da ponte sobre o córrego Cervo. Para dar conta dessas operações, um total de três equipes encontra-se em plena atividade.

“Esse é o primeiro de quatro lotes que vamos executar para fazer uma importante ligação de Bandeirantes com a MS-338, que segue de Camapuã até Ribas do Rio Pardo”, explicou o secretário da Seilog, Hélio Peluffo. “Por determinação do governador Eduardo Riedel, até o final do ano lançaremos o segundo lote dessa rodovia, que compreende mais 20 quilômetros”, emendou.