Investimento em aeroportos de MS ultrapassa R$ 65 milhões em 2024

O Governo de Mato Grosso do Sul está investindo na infraestrutura aeroportuária do estado. Nos primeiros quatro meses de 2024, foram destinados mais de R$ 65 milhões para obras em sete municípios.

Esses recursos fazem parte do Plano Aeroviário, um ambicioso projeto que prevê a aplicação de R$ 250 milhões até 2026 para a modernização e construção de aeroportos em todo o estado. O objetivo é impulsionar o desenvolvimento regional, facilitar o acesso ao transporte aéreo e atrair novos investimentos para Mato Grosso do Sul.

Na última sexta-feira (5), foi publicado no Diário Oficial do Estado os contratos para obras em dois aeroportos: Inocência e Paranaíba. Em Inocência, serão investidos R$ 15,4 milhões para a implantação de pista de pouso e decolagem, taxiway, pátio e cerca operacional. Já em Paranaíba, o valor destinado é de R$ 6,4 milhões para a restauração das pistas de pouso e decolagem, taxiway e pátio de aeronaves.

Ao todo, 12 municípios estão recebendo investimentos do Plano Aeroviário. Além de Inocência e Paranaíba, as obras beneficiam Cassilândia, Jardim, Naviraí, Camapuã, Água Clara, Dourados, Bonito, Corumbá, Campo Grande, Maracaju e Costa Rica.

Com as obras em andamento e em processo de licitação, o Governo de Mato Grosso do Sul já investiu mais de R$ 71,6 milhões no Plano Aeroviário. Até o final de 2026, a previsão é que o total chegue a R$ 245 milhões, sem contar os R$ 9 milhões já investidos em obras concluídas em seis municípios.

“Por ordem do governador estamos revisando o plano de investimentos nos aeroportos por entender a necessidade que esse setor possui para atender as demandas das regiões e também a iniciativa privada”, explicou Hélio Peluffo, titular de Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística).

*Com informações da Seilog