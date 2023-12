Investimento em Santa Rita do Pardo melhora infraestrutura e segurança

Santa Rita do Pardo recebeu investimento de R$ 28 milhões em 2023. Os recursos, do governo de Mato Grosso do Sul, foram destinados a obras de infraestrutura, educação, saneamento e segurança pública.

As duas principais obras entregues foram o anel viário e a nova delegacia da Polícia Civil. O anel viário, com extensão de 2,8 km, liga a MS-040 e MS-338, e vai reduzir o tráfego de veículos pesados na área urbana, aumentando a segurança e a fluidez do trânsito.

A nova delegacia, com 16 salas, incluindo uma sala de reunião para atendimento do Conselho de Segurança, celas adequadas, dormitórios e uma Sala Lilás para atendimento de mulheres em situação de violência, vai melhorar o atendimento à população e o conforto para os policiais.

O governo também mantém obras em execução no município, com investimento de mais de R$ 10,7 milhões. As obras incluem pavimentação asfáltica, drenagem e restauração funcional do pavimento no Bairro Novo Horizonte, além da pavimentação asfáltica no centro e Bairro Nova Esperança e investimento no sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

*Com informações da Agesul