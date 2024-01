Investir na dose certa ajuda a equilibrar tarifa, explica diretor-presidente da Energisa MS

Um dos serviços mais essenciais à população é o fornecimento de energia elétrica. No estado, o Grupo Energisa atende 74, dos 79, municípios. Nesta segunda-feira (01), o diretor-presidente da Energisa MS, Marcelo Vinhaes fez um balanço das atividades da empresa em 2023. Ele falou ainda dos desafios enfrentados na área energética num ano de El Ninõ mais intenso.

“No olhar da distribuidora, o ano de 2023 tinha o grande desafio do El Ninõ, para quem trabalha com distribuição, porque é um clima mais severo, de momentos mais críticos e a gente está num estado de clima bastante severo, em comparação com outros estados do Brasil. A gente é muito parecido com os estados do sul como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mais do que em relação aos estados do Centro-Oeste”.

Com o objetivo de melhorar a avaliação do serviço, a empresa inclusive já encomendou um estudo climatológico para confirmar esta situação e adequar as tomadas de decisão. "Temos muitos ventos, muitas descargas atmosféricas mais parecidas com os estados do Sul”.

Sobre investimentos, Vinhaes destacou o incremento as novas disponibilizações de cargas.

“Neste ano, foram investidos R$500 milhões no crescimento do estado para atender novas cargas, mais empresas, indústrias, novos negócios e para a zona rural. A gente traçou um plano de melhoria para a zona rural. E é preciso equilibrar. Se a gente investe muito, a tarifa no estado cresce muito, então é preciso dosar o que investir ano após ano”, explicou o dirigente. Acompanhe a entrevista completa.

