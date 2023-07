O IBGE divulgou nessa terça-feira (11) o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do mês de junho de Campo Grande. O IPCA da capital foi de -0,14%, uma queda de 0,44 ponto percentual em comparação ao mês de maio.

A deflação ocorrida no mês de junho foi influenciada pela queda de -1,05% no grupo alimentação e bebidas. A queda do IPCA de Campo Grande ficou acima da média nacional, que marcou -0,08%

Confira a matéria na íntegra: