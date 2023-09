IPCA sobe menos que a previsão de especialistas

A inflação oficial brasileira, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acelerou para 0,23% em agosto, após alta de 0,12% em julho, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa ficou abaixo da mediana das projeções de 36 instituições financeiras e consultorias que indicavam um crescimento de 0,29%.

Para o colunista do Jornal CBN CG, Hudson Garcia, entre os motivos desta alta estão a energia elétrica com aumento de 6%. Por outro lado, no mesmo período as bebidas apresentaram queda no indicador. Acompanhe a análise completa.