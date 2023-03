IPTU 2023 tem desconto de 50% em sua última parcela

Depois de ampliar a quantidade de parcelas, de 10 parar 12, a Prefeitura de Campo Grande concedeu desconto de 50% no pagamento da última parcela, a do mês de dezembro, do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2023.

Para receber o desconto é preciso que o contribuinte tenha optado pelo pagamento parcelado do IPTU 2023 e, que até a parcela do mês de novembro, os débitos estejam em dia.

Além disso, como forma de incentivo à regularização tributária, o constituinte que optou pelo parcelamento e que realizou a quitação antes da publicação do benefício, poderá entrar com um pequeno processo administrativo solicitando o reembolso desses 50% que seriam descontados da última parcela.

Os carnês serão entregues no endereço cadastrado. O contribuinte que não receber, poderá entrar em contato através do telefone 67 4042-1320; WhatsApp 67 98478-8873 ou 984710487; e-mail cobrança@sefin.campogrande.ms. gov.br, ou se preferir pessoalmente na Central de Atendimento ao Cidadão, na Rua Marechal Rondon Cândido Mariano, n. 2655.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As guias para pagamento do IPTU e taxa do exercício 2023 estão disponíveis para emissão e impressão no site da Prefeitura desde dezembro de 2022, na opção IPTU. Para maior comodidade, o munícipe pode solicitar a emissão pelos canais digitais e pelos telefones.

O pagamento das guias pode ser feito pela Central de Atendimento do IPTU via PIX, cartão de débito ou crédito, todos estes parcelados ou em seu valor integral. Para pagamento em dinheiro, o contribuinte deve procurar um banco conveniado.