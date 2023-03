IR 2023: contribuinte pode destinar valores a causas sociais

O contribuinte do Imposto de Renda pode destinar valores aos Fundos da Criança e do Adolescente e do Idoso sem imposto adicional, diretamente na declação.

Em 2023, os fundos que apoiam crianças e idosos em situação de vulnerabilidade podem receber até R$ 114 milhões, de acordo com os dados da Receita Federal. Já em 2022, as doações somaram apenas 5% desse montante, o equivalente a R$ 7,5 milhões.

O delegado da Receita Federal em Campo Grande, Clovis Ribeiro Cintra Neto, convida a todos para exercerem o papel de cidadão e explica como pode ser feita essa doação

"O programa calcula o valor máximo que pode ser destinado. Selecione a ficha 'doação' diretamente na declação, tanto a guia da criança quanto a do idoso; selecione o município que você vive e o valor. Depois da declarção preenchida, não se esqueça de emitir o Darf e pagar até o dia 31 de maio", afirma o delegado.

O Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) é o código que o contribuinte emite para quitar os tributos federais. O documento pode ou não ter código e pode ser pago em terminais de autoatendimento, páginas ou aplicativos dos bancos na internet. Depois de pago, o valor escolhido será destinado aos fundos.