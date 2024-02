Isolamento interfere no desenvolvimento educacional e social

O começo de todo ano letivo é cercado de emoção, euforia e apreensão. Especialmente para quem está iniciando a jornada num novo ambiente. Nesta sexta-feira (16) o Jornal CBN CG conversou com a psicóloga, Talita Delmondes, sobre a importância do acolhimento de crianças e adolescentes no ambiente escolar.

O acolhimento e inserção social dos alunos em novas turmas é fundamental para garantir o bom desempenho nos estudos. Segundo a psicóloga, é importante identificar casos de exclusão.

“Para falar de inclusão é importante falar de exclusão. A volta às aulas, tem muito disso, a escola tem que trazer e falar dessa pluralidade”.

Delmondes destacou que situações de isolamento ou discriminação deixam marcam profundas nas pessoas.

“Infelizmente recebo pessoas que relatam na fase adulta situações vividas na infância, ou de pessoas que depois apresentam compulsão por comprar, por exemplo, porque foram excluídas por um objetivo, uma mochila”. Acompanhe a entrevista completa