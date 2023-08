Ivinhema receberá três novas pontes de concreto

A construção de três novas pontes de concreto sobre o Córrego Santa Rosa, em Ivinhema, foi garantida pelo Governo do Estado, através da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) que publicou no Diário Oficial (DOE-MS) o contrato com a empresa que vai fazer as obras.

Conforme projeto, as pontes serão construídas sobre três braços do Córrego Santa Rosa. Uma terá 15 metros de largura e as outras duas 12 metros de largura, cada. As pontes de concreto serão construídas em substituição a estruturas de madeiras já existentes. O investimento será de R$ 3,5 milhões.

De acordo com o contrato, as obras deverão ser executadas em um período de 180 dias consecutivos, contados a partir da data em que a empresa receber a OIS (Ordem de Início dos Serviços) – documento que autoriza o começo do trabalho.

*Com informações da Agesul