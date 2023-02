Jacques da Luz recebe iluminação e Operário pode mandar jogo da Copa do Brasil em Campo Grande

Na expectativa pela estreia na Copa do Brasil, o Operário teve, enfim, uma boa notícia. O Estádio Jacques da Luz está recebendo a iluminação necessária para a realização de jogos no período noturno. A prefeitura de Campo Grande, através da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) está trabalhando para entregar o projeto a tempo da partida do Galo contra o xará Operário/PR.

Com o Morenão em obras, As equipes da capital estão mandando seus jogos no Jacques da Luz. O estádio, porém, só pode receber partidas durante o dia, o que inviabilizaria a realização do confronto entre os Operários, marcado inicialmente para o dia 1º de março, as 20h. Era cogitada, inclusive, a mudança do jogo para Rio Brilhante.

Depois de instaladas, as torres de iluminação vão passar por testes e então o estádio estará apto a receber partidas a noite, tanto no torneio nacional, quanto no estadual. O Galo poderá mandar o jogo em Campo Grand e receber maior apoio de sua torcida. Já o Morenão segue sem previsão para ser liberado.