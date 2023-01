Janeiro Branco: Conscientização sobre a saúde mental é crucial para quebrar tabus

O cuidado com a saúde mental tem ganhado mais espaço em rodas de conversa entre amigos, nos jornais e na grande mídia, um passo importante para desmistificar questões psicológicas e quebrar tabus sobre o assunto.

Conforme números do DATASUS, o total de óbitos por lesões autoprovocadas dobrou nos últimos 20 anos, saltando de sete para 14 mil. Dados preocupantes, ainda mais com o aumento de episódios depressivos como a principal causa de pagamento de auxílio-doença não relacionado a acidentes de trabalho (30,67%), antes mesmo da pandemia, seguida de outros transtornos ansiosos (17,9%).

Sobre o a importância de cuidar da saúde mental e das campanhas de conscientização, que envolvem o Janeiro Branco, conversamos no quadro CBN Saúde desta quinta-feira (12) com o psicólogo do Dapvida Notredame Intermédica, Carol Costa Júnior.

Confira a entrevista completa: