Janeiro pede atenção ao mercado financeiro e controle de gastos

Na coluna CBN Finanças desta terça-feira (2), Hudson Garcia fala dos desafios de gastos do início do ano para os contribuintes, principalmente após as compras e comemorações do Natal e Ano Novo.

O destaque é o reajuste dos planos de saúde empresariais, que devem aumentar em 25% para as corporações e funcionários credenciados. Já nas estradas, o Diesel volta a ter cobrança integral do PIS/Cofins e aumenta R$ 0,35 por litro.

Continue Lendo...

Hudson afirma que, neste mês, a mudança não será sentida bruscamente no bolso do consumidor, mas a partir do próximo aumento, o setor de transporte será impactado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O economista ainda fala sobre o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e a atenção necessária no setor de energia do país.

Confira todos os detalhes na íntegra: