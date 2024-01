Janeiro Roxo alerta para a prevenção e combate ao preconceito contra a hanseníase

O Brasil é o segundo país com mais casos de hanseníase no mundo, perdendo apenas para a Índia em números absolutos. Nas Américas, o país concentra mais de 90% dos doentes diagnosticados e é o 1º no ranking mundial em taxa de detecção, ou seja, tem o maior número de casos novos em tratamento a cada grupo de 100 mil habitantes.

Em Campo Grande, só no ano passado, mais de 2000 pessoas foram atendidas com sintomas da hanseníase no Hospital São Julião (HSJ). A dermatologista Camila Tormena falou sobre os principais sinais da doença. “Manchas brancas, perda de sensibilidade, congestão nasal, olhos secos são alguns sintomas da hanseníase”, destacou a médica.

Durante a entrevista ela esclareceu ainda sobre prevenção, tratamento e preconceito contra pessoas com diagnóstico positivo para a doença.

O Brasil é considerado endêmico para a hanseníase pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Estados como Mato Grosso do Sul, Maranhão, Roraima, Pará, Tocantins e Mato Grosso apresentam os maiores índices da doença. Acompanhe a entrevista completa.