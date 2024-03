Jardim Canguru é o segundo a receber ação itinerante em 2024

O programa itinerante "Todos em Ação" atenderá o bairro Jardim Canguru no sábado, dia 23 de março, das 8h às 13h, na Escola Municipal Arlene Marques Almeida, localizada na Rua Catiguá, 694.

A iniciativa acontece mais uma vez em cooperação com o Mutirão 2024, que nos próximos meses, completa 15 anos de ações voltadas aos cidadãos. Com a participação das secretarias, mais de 70 serviços no local em diversos segmentos serão realizados para os moradores da região.

Secretarias estarão no evento oferecendo serviços, como nas edições passadas. O Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), realizará triagem para consulta médica com clínico-geral.

Com 35 vagas, a Subsecretaria de Articulação Social e Assuntos Comunitários (SUASC) oferecerá curso de ovos de páscoa gourmet.

Dentre os serviços oferecidos pela Coordenadoria de Controle de Zoonose (CCZ), haverá vacina antirrábica para cães e gatos, coleta de sangue e teste rápido para diagnóstico de Leishmaniose visceral, orientações veterinárias e cadastro para castração de cães e gatos.

A programação inclui apresentações culturais e musicais, gincanas, pintura facial, oficina de balão, brincadeiras para as crianças com direito a pipoca, algodão doce, e sorteio de brindes.

Quem passar pelo evento vai poder levar para casa verduras e legumes manipulados na Unidade Técnica de Agricultura Urbana (UTA/FAC), além de roupas e calçados que fazem parte do Varal Solidário do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC). Serão feitos ainda, cadastro e orientações para os cursos de geração de renda.

Em 2024, o bairro Portal Caiobá foi o primeiro a receber o Todos em Ação, no dia 2 de março.

No mês de novembro, 10 mil pessoas participaram do Todos em Ação no bairro Jardim Santa Emília, com mais de 30 mil atendimentos realizados. Na última edição de 2023, em 9 de dezembro, 15 mil pessoas compareceram ao evento na região do bairro Vida Nova, totalizando 35 mil atendimentos.