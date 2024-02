Jardim Central Espaço Gastronômico reúne vários restaurantes em zona nobre da Capital

O Jardim Central Espaço Gastronômico em Campo Grande é um novo local cada vez mais apreciado pelos moradores e visitantes da cidade.

Localizado no Jardim dos Estados, na rua Paraíba, quase esquina com a Euclides da Cunha, o Jardim Central é um espaço que reúne diversos restaurantes, bares e cafés, oferecendo uma ampla variedade de opções gastronômicas.

O ambiente é agradável e acolhedor, e me remeteu aos Food Halls que visitei em Singapura, com várias opções de comidas rápidas, e qualidade, com mesas ao ar livre, áreas verdes e uma atmosfera descontraída.

Tem restaurante que serve desde pratos regionais, é o caso do Dom Guará Gastrobar que tem de carreteiro a linguiça pantaneira; até opções internacionais, como o Hermanito Mexicano, o Stazione Cucina Italiana e o Chez Rejala de Sushi e frutos do mar, onde degustei o primoroso sushi Sofia, marca registrada do chef Edu.

Além da gastronomia, o Jardim Central também costuma ser palco de eventos culturais e artísticos, como shows ao vivo, exposições e feiras temáticas. Essas atividades adicionam ainda mais vida e charme ao entretenimento local, tornando esse Jardim uma opção interessante tanto para os amantes da gastronomia quanto para os apreciadores de cultura e de um bom happy hour.

O Jardim Central Espaço Gastronômico em Campo Grande funciona todos os dias e abre um pouco antes da hora do almoço e vai até as 22 horas, “non stop!”

Amei conhecer esse lugar vibrante, de arquitetura belíssima feita por uma das arquitetas de CG que mais admiro, a Emory Coelho Razuk, mãe de um dos proprietários do Jardim Central, o queridíssimo Riad Razuk.

É isso gente. Aqui você pode encontrar desde comida brasileira tradicional, como churrasco e feijoada aos sábados, até pratos da cozinha italiana, japonesa, mexicana e muito mais. Além disso, muitos estabelecimentos também oferecem opções vegetarianas e veganas. Sem dúvidas, um “Food Garden Hall” onde é possível desfrutar da boa comida, estar com amigos e aproveitar com lazer um oásis de verde em pleno Jardim dos Estados, imperdível para os amantes da gastronomia e para aqueles que buscam uma experiência agradável na cidade.

Acompanhe a coluna CBN Viagem de Sabores, com Chef paulo Machada para a CBN - Campo Grande, na íntegra:

