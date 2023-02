Jerson Domingos é reconduzido à presidência do TCE-MS

Em Sessão Especial na manhã desta sexta-feira (24), os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) reconduziram Jerson Domingos para a presidência da Corte Fiscal para o biênio 2023-2025. Ele encabeçava chapa única composta ainda pelos conselheiros Flávio Kayatt, eleito vice-presidente, e Osmar Domingues Jeronymo, eleito corregedor-geral.

Jerson Domingos foi empossado no cargo de conselheiro do TCE-MS em janeiro de 2015 e estava no cargo de presidente interinamente desde dezembro do ano passado, após renúncia do então presidente, conselheiro Iran Coelho das Neves, afastado do cargo juntamente com os conselheiros Ronaldo Chadid e Waldir Neves - que também já foi presidente do TCE-MS, por determinação do ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), acusados dos crimes de corrupção passiva, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Na época, os três conselheiros afastados foram alvos da 'Operação Terceirização de Ouro', da Receita Federal que descobriu desvio de recursos públicos por meio de licitações e contratos fraudulentos.