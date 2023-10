Jogador do Corumbaense é preso com supermaconha ao viajar com delegação

O zagueiro Luís Cláudio Mendes, conhecido como Chicago, foi preso em Campo Grande quando viajava com o time. Ele estava com 5,3 kg de skunk, também chamada de supermaconha. A droga estava em bagagem do jogador, que sofreu infarto há 15 dias e ia para Campo Grande para realizar exames.

Ele está afastado dos campos e pegou carona com o ônibus do time para a Capital.

O veículo foi parado em fiscalização do Bope, em Indubrasil, durante o final de semana. O atleta reconheceu que pegou a droga em Corumbá e ia deixar em Campo Grande. Para o transporte ilegal, ele receberia R$ 3 mil.

Continue Lendo...

O caso vai ser investigado pela Polícia Civil para identificar quem entregou a droga para o atleta e aonde ele ia entregar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por conta do flagrante, Chicago acabou preso e ainda vai passar por audiência de custódia.

O Corumbaense divulgou nota para afirmar que não compacta com práticas ilegais. Também informou que vai prestar assistência jurídica ao jogador, que está afastado dos campos desde 15 de outubro.