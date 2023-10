Jogo de tabuleiro é maneira lúdica de educar contra o racismo

Instruir e interagir ao mesmo tempo. Com esta visão a facilitadora em Comunicação Não-Violenta, administradora e graduando em psicologia, Ariane Osshiro criou, a cerca de dois anos, um jogo de tabuleiro com o tema antirracismo.

O projeto surgiu da experiência profissional de Ariane. Em um dos atendimentos, um restaurante, todos os colaboradores relataram foram vítimas de preconceito.

"Seja por ser pessoas LGBTQIAPN+, ou por ser venezuelana, ou por ter um tom de pele mais escuro, então toda a composição desta equipe precisava de um apoio, precisava trabalhar com o preconceito. Aí eu pensei em um jogo, para trabalhar isso de uma maneira mais leve usando os três passos para se tornar um antirracista”.

De acordo com Ariane, para se tornar uma pessoa sem preconceito é necessário superar as três etapas do racismo: o medo, o crescimento e a aprendizagem. Para conhecer mais sobre o jogo basta acessar as redes sociais da administradora, ou através do telefone (67) 9 8409-1581. Acompanhe a entrevista completa.