Jogos Abertos de MS estão de volta e terão disputas em sete locais na capital

As equipes participantes dos Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul (JAMS) já foram confirmadas. A competição, realizada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, com organização da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), ocorrerá de 2 a 5 de novembro, em Campo Grande.

De volta após nove anos, os JAMS terão disputas de basquetebol, futsal, handebol e voleibol, no formato de seleções municipais. Cada modalidade contará com a participação de oito equipes, nos gêneros feminino e masculino. Ao todo, 21 municípios serão representados em quadra.

As partidas de basquetebol serão realizadas no Cemte (Centro Municipal de Treinamento Esportivo) e no Sesc Horto. O futsal terá confrontos no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão) e no Centro Poliesportivo Dom Bosco. Os jogos de handebol acontecerão no Guanandizão e no Moreninho, no campus Cidade Universitária da UFMS. As partidas de voleibol serão disputadas no Instituto Mirim e no Círculo Militar.

Continue Lendo...

“A retomada dos JAMS era uma reivindicação da comunidade esportiva e tem tido uma repercussão muito positiva. É interessante que é uma competição que tem uma movimentação econômica em torno da rede hoteleira, do turismo e do comércio, como restaurantes e lojas, porque muitos atletas virão com familiares e amigos para Campo Grande. Esse é o impacto extremamente positivo que o esporte traz”, destaca o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um dos principais objetivos da retomada dos JAMS é dar sequência ao trabalho desenvolvido no desporto escolar estadual. “Um dos pilares do Governo do Estado nos últimos anos foi reestruturar e fortalecer o esporte escolar em Mato Grosso do Sul e isso foi alcançado, sendo hoje referência nacional. Esses atletas cresceram, se desenvolveram e agora estão nessa transição para a faixa etária adulta. Então, nosso objetivo, além de fazer a manutenção e continuar no avanço das categorias escolares, é investir no esporte universitário e adulto”, pontua o diretor de esportes de excelência da Fundesporte, Leandro Fonseca.

Formato de disputa

As seleções municipais foram escolhidas obedecendo critérios estabelecidos pela Diretoria de Gestão de Políticas de Excelência e Capacitação Esportiva da Fundesporte.

Na primeira fase dos JAMS, as equipes serão distribuídas em dois grupos, com quatro integrantes cada. Os jogos ocorrerão no sistema “todos contra todos”. A composição das chaves foi feita mediante sorteio no congresso técnico. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam às semifinais.

A cerimônia de abertura da competição acontecerá na quinta-feira (2), às 19 horas, no ginásio do Círculo Militar de Campo Grande.