Jogos Escolares da Juventude terão a participação de mais de 2.500 atletas

A primeira etapa dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul (JEMS) começa nesta quinta-feira (6) em Campo Grande e vai até o dia 24 de junho, reunindo mais de 2.500 atletas na faixa etária de 12 a 14 anos. O evento marca um recorde histórico de participações, com um aumento de 39% em relação ao ano passado.

A cerimônia de abertura será realizada na quinta-feira (6), às 19h, na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas. A grande novidade desta edição é a divisão dos Jogos em quatro blocos, com disputas acontecendo em sequência na capital.

Continue Lendo...

No primeiro bloco, que vai de 6 a 10 de junho, os atletas competem em atletismo, badminton, ciclismo, judô, taekwondo, tênis de mesa, vôlei de praia e wrestling (luta olímpica). A segunda etapa, de 11 a 15 de junho, será a vez do basquetebol e futsal. Já de 16 a 20 de junho, entram em cena as modalidades de handebol e voleibol. Por fim, de 21 a 24 de junho, os jovens atletas disputam as medalhas em ginástica artística, ginástica rítmica, karatê, natação e xadrez.

O diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, destaca que os Jogos garantem uma oportunidade única de crescimento e desenvolvimento pessoal para os jovens atletas sul-mato-grossenses. “Os Jogos Escolares da Juventude de MS garantem uma oportunidade única de crescimento e desenvolvimento pessoal para os nossos jovens atletas. Com os jogos conseguimos garantir a participação dos nossos atletas sul-mato-grossenses no âmbito nacional”.

*Com informações da Fundesporte

CLIQUE AQUI e entre no canal de notícias da CBN CG