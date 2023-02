Jornada Formativa mobiliza toda a Rede Estadual de Educação a partir desta segunda-feira

Entre os dias 13 a 17 de fevereiro, profissionais da Rede Estadual de Ensino (REE) participam de uma semana de orientações, debates e reflexões, realizadas presencialmente nas escolas estaduais de Mato Grosso do Sul. Conhecida como Jornada Formativa, mais de 25 mil profissionais estão envolvidos na ação neste ano, que além de professores, coordenadores e gestores, também tem a participação dos servidores administrativos.

Mencionada no Calendário Escolar da REE, a Jornada Formativa de 2023 oportunizará com que os profissionais da Educação desenvolvam estratégias metodológicas, de forma planejada, de modo a favorecer a prática pedagógica e o desenvolvimento integral dos estudantes. Para tanto, neste ano letivo serão debatidas as multiplicidades sociais e culturais.

Pensando nisso, a SED por intermédio da Suped (Superintendência de Políticas Educacionais) e da CFOR (Coordenadoria de Formação Continuada) elaborou um material orientativo sugerindo reflexões e debates sobre a legislação vigente, os indicadores escolares, aplicabilidade do Currículo de Referência de Mato Grosso do Sul, Matriz de Referência das Habilidades Essenciais, e como esses documentos se aplicam aos planejamentos escolares.

Durante esse ciclo inicial de formação, os profissionais da REE deverão elaborar um plano de trabalho para o ano de 2023 visando a Recomposição das Aprendizagens. A equipe pedagógica também participará de outras atividades práticas e de socialização, referentes às temáticas estudadas nesse momento formativo e que irão nortear os trabalhos da escola, oportunizando uma educação de qualidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com os responsáveis pela organização da Jornada, cada escola poderá inserir outras temáticas ou aprofundar alguns tópicos, respeitando a vivência e os pontos de atenção de cada instituição de ensino. Além disso, haverá momento destinado aos servidores administrativos, voltado à importância do empenho de todos para uma Educação Integral de qualidade.

“A Jornada Formativa deve fazer sentido à equipe escolar, fazer com que o professor repense sua prática pedagógica, o seu planejamento, e que acolha os demais agentes da escola, já que o objetivo desse momento é subsidiar e instrumentalizar a organização escolar, fortalecer o trabalho coletivo e olhar para o currículo de forma intencional, cuidando e olhando o estudante em sua integralidade”, é o que pondera Estela Mara de Andrade, coordenadora de Formação da Continuada da SED.

Calendário

As aulas nas escolas da Rede Estadual de Ensino terão início no dia 23 de fevereiro de 2023. De acordo com o Calendário Escolar deste ano, serão 200 dias de atividades, com 11 sábados letivos, além de 4 dias para a realização de Exames Finais e 1 dia para a realização de Conselho de Classe Final. O recesso será entre os dias 17 e 31 julho e o término do ano escolar em 22 de dezembro.

O Calendário Escolar de 2023 pode ser encontrada na edição n. 11.056, de 24 de janeiro de 2023, nas páginas 12 a 18 do DOE (Diário Oficial do Estado).

*Com informações de Governo de Mato Grosso do Sul