Na coluna Cidadania e Sustentabilidade desta segunda-feira (25), Silvio Barros falou sobre uma pesquisa de percepções do consumidor, feita pelo Instituto Akatu. Segundo essa pesquisa, para os jovens Z e Millennials brasileiros, as maiores alegrias estão relacionadas à vida em casa e na família, em oposição às principais preocupações que estão relacionadas com o lado externo, a violência, os estudos, o desemprego, as contas para pagar.

Ouça a coluna na íntegra: