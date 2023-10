Judoca Hellen Machado conta com apoio do Governo de MS para sonhar com os Jogos Paralímpicos de 2028

A judoca campo-grandense Hellen Machado, de 20 anos, é uma das jovens promessas do judô paralímpico brasileiro. Ela já esteve na primeira colocação do ranking nacional na categoria leve J2 (Atletas que conseguem definir imagens), até 57 kg, e conta com o apoio do Governo de MS para continuar sua trajetória.

A Bolsa Atleta, programa do Governo do Estado que concede auxílio financeiro a atletas de alto rendimento, é fundamental para Hellen. "A Bolsa Atleta me ajudou muito, tanto para colocar gasolina para eu ir treinar, quanto para pagar academia, alimentação, todas essas coisas", disse a judoca.

Hellen começou a praticar judô em 2018, aos 15 anos, após ser convidada pela sensei Anne Talitha Silva, do Ismac (Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos "Florivaldo Vargas").

"Ela fazia atendimento no instituto, eu a convidei para experimentar e ela aceitou. Vi logo de cara que ela tinha muito potencial. É uma menina maravilhosa, muito dedicada e comprometida", conta a sensei Talitha.

Ao longo dos últimos cinco anos, Hellen já participou de competições relevantes, como o Grand Prix Paralímpico e o Mundial no Azerbaijão, onde ficou em segundo lugar por equipe feminina.

"Esse ano eu participei do Parapan de Jovens em Bogotá, fiquei em primeiro e participei de um campeonato na Finlândia que foi em julho, onde também fui primeiro lugar", relata a judoca.

Para se classificar para os Jogos Paralímpicos, os judocas precisam pontuar em competições internacionais. Hellen está focada nos treinamentos e na expectativa de ir bem nos campeonatos do próximo ano, sonhando com uma vaga para a edição de 2028, em Los Angeles.

"Estou ansiosa para o ano que vem. Acho que vai ser um ano muito bom, tem competições importantes, e que, se eu tiver bom resultado, vão ter muitas coisas boas por vir ainda", disse a judoca.

A sensei Talitha compartilha o sonho de ver a jovem nos Jogos de 2028. "Na Finlândia, ela foi escolhida como melhor atleta, então ela vem mostrando uma crescente muito grande. E a gente vem sonhando com ela disputando a vaga para o próximo ciclo", disse a treinadora.

O Ismac, onde Hellen treina, é uma sociedade sem fins lucrativos que oferece atendimento à pessoa com deficiência visual (cegos e com baixa visão). A instituição também oferece o programa de paradesporto, oportunizando a prática de judô, goalball e futebol de cegos.