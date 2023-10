Judocas do Prodesc brilham no Estadual

Judocas do Prodesc (Programa MS Desporto Escolar), iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul, foram destaque no Campeonato Estadual de Judô 2023.

Os estudantes-atletas conquistaram 10 medalhas, sendo duas de ouro, três de prata e cinco de bronze. A equipe terminou no 11º lugar no quadro geral de medalhas.

Nathália Pires e Caio Werkhauser foram os destaques

Nathália Pires foi campeã na categoria meio-pesado (até 70 kg), pela classe sub-18, e terceira colocada na médio (até 70 kg), pela classe dangai. Caio Werkhauser faturou o ouro na categoria leve (até 73 kg) da classe dangai e colocou no peito a medalha de bronze na categoria meio-médio (até 73 kg) pelo sub-18.

Sensei Amadeu Dias Júnior comemora participação

“O resultado foi muito bom. Foi bom pelo seguinte: a participação. É a primeira vez que o Prodesc participa oficialmente com tantos alunos assim. E isso nos abriu uma porta tremenda, sabe? Um leque de oportunidades para que as crianças possam participar e aproveitar o judô na íntegra, um poderoso instrumento de educação e de formação do cidadão”, frisa Amadeu Dias Júnior, sensei e coordenador do judô pelo Prodesc.

Moura renova título

A Associação Desportiva Moura renovou o título de campeã estadual. O clube campo-grandense chegou ao bicampeonato graças às 55 medalhas alcançadas, sendo 24 de ouro, 15 de prata e 16 de bronze. Em segundo lugar ficou a Associação Yada de Judô, de Itaporã, com 42 medalhas (20 de ouro, 10 de prata e 12 de bronze). O Judô Clube Rocha/Rádio Clube fechou o pódio com 38 medalhas (16 de ouro, 13 de prata e nove de bronze).