Julho começa com mais de 2 mil vagas de trabalho na Capital

A primeira segunda-feira (1) do segundo semestre, começou com a oferta de 2.143 vagas de emprego na Fundação Social do Trabalho (Funsat). São chances de contratação de carteira assinada em mais de 200 empresas.

Entre as oportunidades, estão 84 vagas em que o contratante oferece a oportunidade de treinamento remunerado. Para quem está com o currículo atualizado no órgão, a tão sonhada “carteira assinada”, pode chegar com salários entre R$ 1.500 e R$ 4 mil.

Do total dos postos em aberto, destaque para a seleção de atendente de Telemarketing, com 100 vagas, atendente de lanchonete, com 29 vagas, auxiliar de linha de produção, com 152 vagas, desenhista industrial de produto, 1 vaga, engenheiro eletricista, 1 vaga, instalador de sistemas fotovoltaicos, 10 vagas, mecânico reparador de máquinas, com três vagas, e também busca por funcionários em mais 194 profissões.

Para quem não possui experiência na função, são 1.299 vagas em atividades como atendente de frios e laticínios, 17 vagas, consultor de vendas, 23 vagas, montador de estruturas metálicas, 22 vagas, personal trainer, 2 vagas, servente de obras, 68 vagas, técnico em manutenção de equipamentos de informática, com duas vagas, entre outras.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são quatro processos seletivos, com proposta de remuneração superiores à média do mercado.

SERVIÇO

Fundação Social do Trabalho fica na Rua 14 de julho, 992, Vila Glória, em Campo Grande. O horário de atendimento é das 7h30 às 17h.