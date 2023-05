Junho começa com Drive-Thru da Reciclagem

A 9ª edição do Drive-Thru da Reciclagem ocorre nos dias 1º a 3 de junho para conscientizar a população sobre a importância do descarte correto do lixo e da adoção de práticas sustentáveis. A realização é do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC). Ação será realizada das 9h às 18h, no estacionamento ao lado do Bioparque Pantanal, nos Altos da Avenida Afonso Pena.

Durante os três dias, populares podem descartar materiais como papel, papelão, plástico, garrafa pet, vidro, óleo de cozinha usado, sucata de aço, ferro, geladeira, ferro e afins, eletrônico, tecido, banner, medicamento vencido, ração, acessório e medicamento para pet, além de lâmpada, pilha, bateria, entre outros.

A programação conta com uma série de atrações. O complexo montado para o evento contará também com um ambiente destinado à captação de doações.

Programação

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta edição, a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) apresenta trabalhos relacionados ao impacto social e ambiental com a turma do Direito, na área jurídica e com a ODS 5, que consiste em alcançar a igualdade de gênero.

Será apresentado também o ambiente da tecnologia e da inovação promovendo o impacto social e ambiental. O ambiente empreendedorismo funcionará todos os dias das 16h às 21h, com produtos de venda e serviços de saúde, culinária, artesanato, dentre outros.

Na quinta-feira, dia 1º, às 19h acontece a rodada de negócio, realizada por Washington Sanches, onde empresários dos setores participam de talks, conexões e networking.

Na sexta-feira, dia 2, às 19h, acontece o Sarau Cultural, realizado pela Embaixadora da Paz Delasnieve Daspet, onde serão abordados temas relacionados a ODS 16, que visa promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

Preservação da água

Um dos feitos do Drive-Thru da Reciclagem é a preservação de água. Desde a primeira edição, mais de 1,5 bilhão de litros de água foram preservados devido ao descarte correto de óleo e medicamentos. A cada litro de óleo, 25 mil litros de água podem ser contaminados. Um quilo de medicamentos descartados no esgoto contamina até 450 mil litros de água.

Mais informações no telefone 2020-1361.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande