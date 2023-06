Junho Prata alerta para conscientização e combate à violência contra idosos

O mês de junho iniciou e com ele a campanha de enfrentamento à violência contra as pessoas idosas também teve início. A "Junho Prata", foi instituída em Mato Grosso do Sul com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a relevância de combater todas as formas de violência cometida contra a população idosa. Além disso, o dia 15 de junho foi reconhecido OMS (Organização das Nações Unidas) como Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa.

O assunto é delicado, merece atenção e, diante disso, a campanha promove diversas ações em Campo Grande e em Mato Grosso do Sul:

- 13/06/2023

8h

Rede de Atendimento

Realização: Coordenadora do CCI Local: Chapadão do Sul

- 14/06/2023

7h30

Roda de Conversa

Realização: Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoa Idosa e Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial

Local: UBS Comunidade Quilombola TIA EVA

14h

Junho Prata Local: IvinhemaAção no Centro de Convivência do Idoso, Jogos adaptados com temas da campanha (ex: jogo da memória, baralho)

Local: Porto Murtinho

- 15/06/2023

14h

Dia Mundial de Enfrentamento a Violência Contra a Pessoa Idosa

Posse dos membros da Frente Parlamentar em Defesa aos Direitos da Pessoa Idosa

Local: ALEMS - Plenarinho Nelito Câmara

- 16/06/2023

Ação CRAS X CCI- Dinâmica com o tema Junho Prata Ação de corte de cabelo e manicure

Local: Porto Murtinho

14h30

A importância do Atendimento Humanizado nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) Realização: Asilo São João Bosco/ Frente Parlamentar do Idoso/ALEMS

Local: Asilo São João Bosco

- 19/06/2023

18h

2° Diálogo de Concertação - Direito do Consumidor Idoso Realização: Defensoria Pública, Procon/MS OAB, MP/MS

Local: Defensoria Pública

SCFV - Os projetos Orquestra de Violões e Coral visita - apresentação no Lar dos Idosos São Vicente de Paula.

Local: Porto Murtinho

- 19 a 22/06/2023

Ação do programa Criança Feliz

Realização de sessão de fotos com as crianças e gestantes, acompanhadas dos avós, com o objetivo de proporcionar um momento de reflexão e fortalecimento de vínculos, enfatizando a importância do respeito, a atenção e o carinho com a pessoa idoso, dentro do convívio familiar.

Local: Porto Murtinho

- 20/06/2023

9h

Junho Prata - Frente Parlamentar

Local: Juti

13h30

Junho Prata - UFMS

Local: Aparecida do Taboado

14h

Junho Prata - Frente Parlamentar

Local: Caarapó

- 21/06/2023

8h

Local: Plenário da Câmara Municipal de Dourados – Weimar Torres

2º Seminário Municipal de Enfrentamento a Violência Contra a Pessoa Idosa de Dourados/MS

Realização: Câmara Municipal/Frente Parlamentar do Idoso da ALEMS/Assistência Social

CRAS- Cine Prata + atividades com familiares (dinâmicas) local: cineteatro. Local: Porto Murtinho

14h

Envelhecer LGBTQIA+

Realização: Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoa Idosa e Subsecretaria de Políticas Públicas LGBTQIA+

Local: MIS



- 22/06/2023

08h30

4º CONIGRAN

Palestra: A importância da equipe Multiprofissional na Identificação da Violência Contra Pessoas Idosas

Local: Ginásio da Unigran Capital

Realização: Unigran Capital

8h às 14h Blitz Educativa

Local: Área Central próximo a Defesa Civil com parceria com Departamento de Trânsito – Três Lagoas

- 23/06/2023

14h30

Live no Facebook: Rede de Atendimento Socioassistencial e a Garantia de Direitos ao Idoso

Realização: Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – SEAD

Ação SCFV x CCI - Atividade intergeracional - Banda x corpo coreográfico

Local: Porto Murtinho

- 26/06/2023

8h30 às 11h30

Palestra: Envelhecimento Saudável - Prof. Dr. Luís Sinésio Neto

Local: Anfiteatro do Bloco A – UEMS

Realização: UEMS

Ação Intersetorial - Orientações sobre BPC + saúde do hipertenso, medição de diabetes, orientação nutricional, entre outros.

Local: bairro Caacupe - Porto Murtinho

8h às 14h

Palestra com os atendidos pela entidade "A Candeia" Local: Avenida Dom Bosco N. 240 Vila Piloto – Três Lagoas

- 27/06/2023

8h

Aula sobre enfrentamento a violência contra pessoa idosa

Mediação: Me. Leila Machado (UEMS)

Local: UEMS

Ação Intersetorial: orientações sobre BPC + saúde do hipertenso, medição de diabetes, orientação nutricional, entre outros.

Local: Bairro Cohab – Porto Murtinho

9h

Santa Missa - Peregrinação dos Idosos

Realização: Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Frente Parlamentar do Idoso da ALEMS

Local: Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

- 28/06/2023

8h30 às 11h30

Educação Intergeracional e Inclusão Social Realização: UEMS

Local: Anfiteatro do Bloco A – UEMS

8h

Palestra com atendidos pela Entidade Missão Salesiana/Centro Juvenil Jesus Adolescentes Local: Avenida Dom Bosco N. 221 Vila Piloto I – Três Lagoas

14h

Palestra com atendidos pela Missão Salesiana - Centro Juvenil Jesus Adolescentes Local: Avenida Dom Bosco nº 221 Vila Piloto I – Três Lagoas

Ação Intersetorial: Orientações sobre BPC + saúde do hipertenso, medição de diabetes, orientação nutricional, entre outros.

Local: Bairro Salim Cafure – Porto Murtinho

- 29/06/2023

13h30 às 17h

8°Seminário Estadual de Enfrentamento a Violência Contra a Pessoa Idosa

Realização: Frente parlamentar

Local: ALEMS - Plenário Júlio Maia

- 30/06/2023

Cultura em Movimento +60

Realização: FCMS e Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoa Idosa

Local: Sidrolândia