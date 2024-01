Justiça brasileira custa o quádruplo da média mundial

Levantamento produzido pela Secretaria do Tesouro Nacional e divulgado ontem (24) comprova que as dezenas de penduricalhos e manobras administrativas para engordar salários de magistrados colocam a Justiça brasileira como a mais cara do mundo.

Concentrando boa parte da elite do funcionalismo público, o Judiciário brasileiro consumiu, em 2022, 1,6% do Produto Interno Bruto (PIB).

Continue Lendo...

Os estudos realizados pela equipe econômica do governo federal mostram que o Brasil gasta com o Poder Judiciário um porcentual correspondente a quatro vezes a média de 53 países analisados, entre economias emergentes e avançadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A média internacional de gasto proporcional ao PIB foi de 0,37% em 2021. Os números registrados no Brasil destoam mesmo quando comparados com os de outras economias emergentes. Os países em desenvolvimento gastaram, em média, 0,5% do PIB com os tribunais de Justiça em 2021, enquanto as economias avançadas desembolsaram, no mesmo ano, cerca de 0,3% de toda a riqueza produzida com a manutenção do sistema judiciário.

Uma das poucas exceções de despesas elevadas com o Judiciário, mas mesmo assim atrás do Brasil, é a Costa Rica. O país localizado na América Central gastou 1,54% do seu PIB em 2021 com a manutenção de tribunais.

Confira na íntegra: