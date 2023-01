Justiça deve pedir prorrogação do afastamento de vereadores de Maracaju

Os oito vereadores que foram afastados de suas funções na Câmara Municipal de Maracaju pelo prazo de 30 dias, em dezembro passado, deverão continuar afastados das atividades no Legislativo do município.

O pedido de afastamento dos oito vereadores resultou na convocação de oito suplentes para assumirem as cadeiras vagas temporariamente de tal forma que fosse possível dar continuidade no processo legislativo votando, entre outros expedientes, a Lei Orçamentária Municipal.

Além dos oito detentores de mandatos, o juiz da Comarca de Maracaju enquadrou nas investigações três ex-vereadores que não se reelegeram no pleito passado. O ex-vereador Vergílio da Banca, por exemplo, ficou com a primeira suplência do MDB,e assumiu mesmo estando sendo investigado. Em seu lugar era para ter assumido o suplente seguinte Adilson da Fármacia.

OPERAÇÃO



Os vereadores e suplentes afastados são alvos da fase “Mensalinho” da Operação Dark Money, deflagrada em setembro de 2021 pelo Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) e que culminou com a prisão do ex-secretário de Finanças do município Lenilso Carvalho e do ex-prefeito Maurílio Azambuja, além de mais dois servidores municipais.

Essa nova fase identificou esquema de pagamento de propina a vereadores de dezembro 2019 a novembro de 2020. Segundo o Dracco, as propinas eram pagas por ordem de Maurilio Azambuja, com anuência de outros servidores e integrantes da gestão municipal, e tinham como objetivo afrouxar a fiscalização das contas da prefeitura pela Câmara, além de aprovar projetos de interesse da prefeitura.

Pela decisão do juiz, os oito titulares foram afastados até o dia 5 de janeiro, mas o afastamento deverá ser prorrogado por no mínimo mais 30 dias, o que fará com que os oito suplentes participem da reabertura dos trabalhos na Câmara Municipal. O Legislativo encontra-se em recesso até o dia 1º de fevereiro de 2023.