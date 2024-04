Justiça do Trabalho em MS tem R$ 13 milhões esquecidos em contas judiciais

O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT/MS) realiza o trabalho de busca ativa de trabalhadores e empresas envolvidas em processos judiciais com direito a receber valores relativos a disputas trabalhistas em Mato Grosso do Sul.

Segundo o juiz do trabalho e coordenador do Projeto Garimpo no TRT/MS, André Luis Nacer de Souza, o valor disponível na justiça trabalhista no estado é de R$13 milhões. “Realizamos um trabalho artesanal e análise de cada processo em busca dos beneficiários”.

Entre os motivos para o esquecimento dos valores, o juiz acredita que no caso de trabalhadores isso pode estar relacionado ao falecimento do trabalhador ou do representante legal, no caso o advogado. Já em se tratando de empresa beneficiária, a explicação tem a ver com grandes litigantes que em algum momento perdem o controle da quantidade de processos.

Em Mato Grosso do Sul, o processo mais antigo identificado com valor esquecido data de 1989. Souza destacou que em caso do falecimento do trabalhador, o dinheiro é destinado aos herdeiros. Acompanhe a entrevista completa.