A Justiça Itinerante de Campo Grande volta a atender a partir de segunda-feira (15), oferecendo serviços gratuitos à população. Neste ano, os bairros Pioneiros e Jardim Campo Belo também passam a receber os ônibus da Justiça Itinerante, totalizando 18 regiões da capital.

O serviço ocorre em dois endereços diferentes a cada dia, de segunda a quinta-feira, das 7h às 11h30, de acordo com a rota de atendimentos disponibilizada no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

O calendário mostra que na segunda-feira, a Unidade I da Justiça Itinerante retoma suas atividades na região do São Conrado, com o ônibus estacionado na Av. Gal. Alberto Carlos de Mendonça Lima, em frente a Policlínica, local onde permanecerá todas as segundas-feiras, exceto feriados.

Já a Unidade II atenderá na região do Santo Amaro, ficando o ônibus parado na Rua Ministro José Linhares, em frente a UPA.

A Justiça Itinerante é um programa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que leva serviços judiciais gratuitos à população de bairros periféricos. O atendimento é realizado por uma unidade móvel, que conta com uma equipe de servidores e advogados.

A Justiça Itinerante oferece serviços como conciliação de conflitos e julgamento de ações judiciais de menor complexidade. E qualquer pessoa pode solicitar os serviços da Justiça Itinerante. Não é necessário ter advogado.

*Com informações do TJMS