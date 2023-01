Justiça itinerante faz atendimento em dois bairros nesta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (16), duas unidades móveis da Justiça Itinerante voltam a percorrer os bairros da Capital. O serviço inicia os atendimentos de 2023 em dois endereços diferentes a cada dia, de segunda a quinta-feira, das 7 horas às 11h30, de acordo com a rota de atendimentos.

O calendário mostra que no dia 16 de janeiro, os atendimentos retornam na região do Santo Amaro, Vila Almeida, Sílvia Regina e Coophatrabalho. O ônibus da Itinerante está estacionado na Rua Ministro José Linhares, s/nº (esquina com a Rua Yokohama) em frente da UPA.

A outra unidade móvel atende na região dos bairros São Conrado, Santa Emília, Buriti, Caiobá, União e Oliveira, estacionada na Av. Gal. Alberto Carlos de Mendonça Lima, s/nº (em frente à Policlínica). Os atendimentos seguem nesses dois locais todas as segundas-feiras, exceto feriados.

Em funcionamento desde 2001, a 8ª Vara do Juizado Especial – Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS)- já conquistou a preferência de muitos campo-grandenses das regiões periféricas da cidade, oferecendo um serviço judicial fácil e célere para conciliar.

Mais informações sobre os atendimentos da Justiça Itinerante podem ser obtidas das 12 às 19 horas, pelos telefones 3314-5503 e 3314-5510; e na sede do Juizado, que fica na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória (entre as Rui Barbosa e Pedro Celestino – próximo da Av. Fernando Corrêa da Costa).

(Com informações Tribunal de Justiça)